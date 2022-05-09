В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров

Число погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до семи человек.

Число погибших при пожарах в Красноярском крае увеличилось до семи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили Главное управление МЧС России.

Кроме того, стало известно, что 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что ранее сообщалось о гибели 2 человек в результате пожаров в Шарыповском районе.

Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах.