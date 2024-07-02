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В Красноярске два работника упали в шахту лифта

В Красноярске два работника упали в шахту лифта Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске, они в реанимации.
В регионе
2 июля 2024 г. 10:03
В Красноярске два работника упали в шахту лифта

Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске, они в реанимации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел во вторник утром на строительной площадке, где возводится поликлиника. Они получили травмы головы и тела, они доставлены в реанимацию, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"По данному факту следственным отделом по Свердловскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ", - говорится в сообщении.

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