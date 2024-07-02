В Красноярске два работника упали в шахту лифта

Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске, они в реанимации.

Два работника строительной площадки сорвались в шахту лифта с седьмого этажа строящейся поликлиники в Красноярске, они в реанимации.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел во вторник утром на строительной площадке, где возводится поликлиника. Они получили травмы головы и тела, они доставлены в реанимацию, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"По данному факту следственным отделом по Свердловскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении работ", - говорится в сообщении.