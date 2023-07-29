В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением

В Красногорске госпитализировали почти 30 сотрудников предприятия с отравлением.

В Красногорске госпитализировали почти 30 сотрудников предприятия с отравлением.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

"Вечером 28 июля 2023 года с признаками отравления в медицинское учреждение госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск", - говорится в публикации.

Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой. Прокуратура начала проверку. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.