В Краснодарском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

На Кубани отмечен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, информацию подтвердили в региональном министерстве здравохранения.
Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, житель Краснодарского края России вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Мужчина находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом "коронавирусная инфекция", состояние пациента стабильное. Врачи и специалисты Роспотребнадзора провели работу по выявлению лиц, контактировавших с больным, все они находится под наблюдением.
В настоящее время в России зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом, больше всего зараженных в Москве — 19 человек. Выздоровели трое.