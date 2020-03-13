В Краснодарском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

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На Кубани отмечен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, информацию подтвердили в региональном министерстве здравохранения.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, житель Краснодарского края России вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.

Мужчина находится в инфекционной больнице в Краснодаре с диагнозом "коронавирусная инфекция", состояние пациента стабильное. Врачи и специалисты Роспотребнадзора провели работу по выявлению лиц, контактировавших с больным, все они находится под наблюдением.

В настоящее время в России зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусом, больше всего зараженных в Москве — 19 человек. Выздоровели трое.