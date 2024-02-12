В Краснодарском крае в результате пожара в доме погибли трое детей

Пожар произошел в доме в поселке Южном Крымского района Краснодарского края, где проживала многодетная семья с шестью детьми, трое детей в результате пожара погибли.

Пожар произошел в доме в поселке Южном Крымского района Краснодарского края, где проживала многодетная семья с шестью детьми, трое детей в результате пожара погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В момент пожара дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли родители, к сожалению, малыши скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. К сожалению, он тоже погиб", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Как уточнили в ведомстве, возгорание было обнаружено слишком поздно, так как не сработал пожарный извещатель. В устройстве вовремя не была заменена батарейка.

Площадь возгорания составила 30 кв. м., пожар был ликвидирован силами 12 человек личного состава и 6 единиц техники.