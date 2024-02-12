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В Краснодарском крае в результате пожара в доме погибли трое детей

В Краснодарском крае в результате пожара в доме погибли трое детей Пожар произошел в доме в поселке Южном Крымского района Краснодарского края, где проживала многодетная семья с шестью детьми, трое детей в результате пожара погибли.
В регионе
12 февраля 2024 г. 10:57
В Краснодарском крае в результате пожара в доме погибли трое детей

Пожар произошел в доме в поселке Южном Крымского района Краснодарского края, где проживала многодетная семья с шестью детьми, трое детей в результате пожара погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В момент пожара дома была многодетная семья с шестью детьми. Двоих из дома вынесли родители, к сожалению, малыши скончались в больнице. Еще одного ребенка обнаружили огнеборцы МЧС России. К сожалению, он тоже погиб", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Как уточнили в ведомстве, возгорание было обнаружено слишком поздно, так как не сработал пожарный извещатель. В устройстве вовремя не была заменена батарейка.

Площадь возгорания составила 30 кв. м., пожар был ликвидирован силами 12 человек личного состава и 6 единиц техники.

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Версия на английском языке 3 children killed in fire in Russia's Krasnodar
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Krasnodar vilayətində evdə yanğın olub, 3 uşaq ölüb

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