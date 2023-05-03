В Краснодарском крае, предположительно после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтью

В поселке Волна в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В поселке Волна в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Как передает Report , об этом в Telegram сообщил глава региона Виниамин Кондратьев.

По его словам, возгоранию присвоили высший ранг сложности. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

"Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", - написал Кондратьев.

При этом российские Telegram-каналы сообщают, что в 02:30 (03:30 по бакинскому времени) украинский беспилотник ударил по цистерне с топливом компании "Таманьнефтегаз" в порту Тамань.