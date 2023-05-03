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В Краснодарском крае, предположительно после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтью

В Краснодарском крае, предположительно после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтью В поселке Волна в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами.
В регионе
3 мая 2023 г. 05:57
В Краснодарском крае, предположительно после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтью

В поселке Волна в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил глава региона Виниамин Кондратьев.

По его словам, возгоранию присвоили высший ранг сложности. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

"Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", - написал Кондратьев.

При этом российские Telegram-каналы сообщают, что в 02:30 (03:30 по бакинскому времени) украинский беспилотник ударил по цистерне с топливом компании "Таманьнефтегаз" в порту Тамань.

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