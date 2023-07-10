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В Краснодаре застрелили замначальника горотдела по мобилизационной работе

В Краснодаре застрелили замначальника горотдела по мобилизационной работе Неизвестный убил в Краснодаре заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
В регионе
10 июля 2023 г. 22:17
В Краснодаре застрелили замначальника горотдела по мобилизационной работе

Неизвестный убил в российском городе Краснодаре заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают", - сказал собеседник агентства. По его словам, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Отмечается, что С.Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки "Краснодар".

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