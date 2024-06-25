В Краснодаре три человека погибли при падении машины с многоуровневой парковки ТЦ

Трое пострадавших в результате падения машины с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, умерли.

Трое пострадавших в результате падения машины с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре, умерли.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы УМВД по городу Краснодару.

Ранее сообщалось, что, предварительно, три человека, находившиеся в салоне автомобиля, пострадали, среди них ребенок. Они находились в бессознательном состоянии, им на месте оказывали помощь медики.

"Полиция Краснодара по факту смертельного ДТП на Рашпилевской улице проводит доследственную проверку. В результате трагедии погибли три человека, один из которых несовершеннолетний ребенок", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль BMW упал на проезжую часть Рашпилевской улицы с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. За рулем находился мужчина - 37-летний местный житель, пассажиры - женщина и мальчик.