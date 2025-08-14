О нас

В Котайской области Армении произошла стрельба, один человек получил ранения

В Котайкской области Армении произошла стрельба, в результате чего один человек с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.
14 августа 2025 г. 11:46
В Котайской области Армении произошла стрельба, один человек получил ранения

В Котайкской области Армении произошла стрельба, в результате чего один человек с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел около 04:30. Пострадавшему уже сделали операцию.

Полицейские установили, что его доставили из общины Прошян. Мужчину нашли под мостом недалеко от дома криминального авторитета Рустама Степаняна, известного как "толстый Рустам". На месте обнаружили пять гильз. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Раненый, по имеющейся информации, не был связан с криминальными кругами. Причины, по которым он оказался на месте происшествия и получил ранения, пока неизвестны.

