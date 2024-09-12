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В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост

В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост На реке Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом.
В регионе
12 сентября 2024 г. 10:27
В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост

На реке Волге танкер столкнулся с железнодорожным мостом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказано в сообщении Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"На 601 км реки Волга произошло столкновение танкера, следовавшего из Республики Татарстан в г. Ярославль, с перекрытием железнодорожного моста на перегоне ж/д станции Кострома-Новая-Каримово", - говорится в сообщении.

В результате столкновения никто не пострадал. Движение поездов по мосту не было нарушено, а розлива топлива удалось избежать.

Железнодорожный мост через Волгу в Костроме был построен в 1932 году и является важной транспортной артерией, связывающей город с другими регионами. Ежедневно по нему проходят десятки пассажирских и грузовых составов. Последний капитальный ремонт моста проводился в 2010 году.

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