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    На консульство США в Турции совершено вооруженное нападение - ОБНОВЛЕНО

    Один из нападавших мужчина, другая - женщина

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Женщина, участвующая в нападение на консульство США в районе Сарыйер Стамбула, сдалась полиции. Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ. Согласно информации, женщина укрылась в одном из домой в этом районе. В результате проведенной полицией операции она сдалась.
    Полиция продолжает оперативно-розыскные операции в районе.

    *** 10:10

    Баку. 10 августа REPORT.AZ/ Неизвестные совершили вооруженное нападение на здание консульства США в районе Сарыер Стамбула.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил CNNTürk.

    Согласно информации, один из нападавших мужчина, другая - женщина.

    В регионе проведена крупномасштабная операция. На территорию привлечены много машин скорой помощи. 

    После вооруженного нападения в здании также проведена операция по поиску взрывчатых веществ.

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