В Конституционный суд Грузии подадут три иска по отмене закона "об иноагентах"

В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон "об иноагентах".

В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон "об иноагентах".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, один из них подготовит президент Грузии Саломе Зурабишвили и направит его в суд в понедельник.

Согласно информации, Зурабишвили попытается доказать судейской коллегии, что правительство нарушило статью 78 Конституции, которая касается "интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры".

Сообщается, что подобный совместный иск уже подготовили около 100 неправительственных организаций.

Кроме того, по данным СМИ, конституционный иск готовит и оппозиция.