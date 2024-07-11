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В Конституционный суд Грузии подадут три иска по отмене закона "об иноагентах"

В Конституционный суд Грузии подадут три иска по отмене закона "об иноагентах" В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон "об иноагентах".
В регионе
11 июля 2024 г. 20:46
В Конституционный суд Грузии подадут три иска по отмене закона об иноагентах

В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон "об иноагентах".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, один из них подготовит президент Грузии Саломе Зурабишвили и направит его в суд в понедельник.

Согласно информации, Зурабишвили попытается доказать судейской коллегии, что правительство нарушило статью 78 Конституции, которая касается "интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры".

Сообщается, что подобный совместный иск уже подготовили около 100 неправительственных организаций.

Кроме того, по данным СМИ, конституционный иск готовит и оппозиция.

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