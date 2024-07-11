В Конституционный суд Грузии подадут три иска по отмене закона "об иноагентах"

В Конституционный суд Грузии будут поданы три иска с требованием приостановить и отменить закон "об иноагентах".
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, один из них подготовит президент Грузии Саломе Зурабишвили и направит его в суд в понедельник.
Согласно информации, Зурабишвили попытается доказать судейской коллегии, что правительство нарушило статью 78 Конституции, которая касается "интеграции страны в европейские и евроатлантические структуры".
Сообщается, что подобный совместный иск уже подготовили около 100 неправительственных организаций.
Кроме того, по данным СМИ, конституционный иск готовит и оппозиция.