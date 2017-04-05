В Конгрессе США решили отложить проект новых санкций против Ирана

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В американском Сенате решили отложить законопроект о новых санкциях в отношении Ирана из-за опасений, что они могут повлиять на майские президентские выборы в этой стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, по словам главы сенатского комитета по международным отношениям Боба Коркера, законопроекту в настоящее время не будет дан ход из-за опасений ЕС по поводу его потенциального влияния на выборы в Иране.

Новые санкции могут негативно отразиться на позиции относительно умеренного президента этой страны Хасана Рухани, одновременно укрепив позиции сторонников более жесткой, консервативной линии.

3 февраля Соединенные Штаты расширили санкционные списки в отношении Ирана. В список включены 13 человек и 12 компаний. Среди компаний, попавших под санкции, организации, зарегистрированные в Китае, Ливане и ОАЭ. Санкции введены после того, как 1 февраля иранское агентство Tasnim сообщило о первых за долгое время испытаниях баллистической ракеты в Иране.

Коркер тогда заявлял, что санкции против Ирана оправданы – и будут расширены. Вместе с тем, он не считает, что это нарушает ядерное соглашение с Тегераном.