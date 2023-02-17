В Конье в результате обрушения крыши дома погибли семь пострадавших от землетрясения

Семь пострадавших от землетрясения в Турции иностранных граждан погибли в результате обрушения крыши частного жилого дома в квартале Йеддилер Каратайского района Коньи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
По информации, обрушение спровоцировано произошедшим в доме пожаром. В результате погибли члены двух сирийских семей, переехавших в Конью из Газыантепа после землетрясения. Еще два человека госпитализированы.
На месте происшествия работают спасатели, пожарные и бригада скорой помощи.