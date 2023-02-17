О нас

В Конье в результате обрушения крыши дома погибли семь пострадавших от землетрясения

В Конье в результате обрушения крыши дома погибли семь пострадавших от землетрясения Семь пострадавших от землетрясения в Турции иностранных граждан погибли в результате обрушения крыши частного жилого дома в квартале Йеддилер Каратайского района Коньи.
В регионе
17 февраля 2023 г. 10:19
В Конье в результате обрушения крыши дома погибли семь пострадавших от землетрясения

Семь пострадавших от землетрясения в Турции иностранных граждан погибли в результате обрушения крыши частного жилого дома в квартале Йеддилер Каратайского района Коньи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

По информации, обрушение спровоцировано произошедшим в доме пожаром. В результате погибли члены двух сирийских семей, переехавших в Конью из Газыантепа после землетрясения. Еще два человека госпитализированы.

На месте происшествия работают спасатели, пожарные и бригада скорой помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Seven earthquake victims die as roof collapses in Konya
Версия на азербайджанском языке Konyada evin damı uçub, zəlzələdən zərərçəkən 7 nəfər ölüb

Экслюзивные новости

Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
16 февраля 2023 г. 12:19
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
Израильские компании хотят изучить потенциал освобожденных территорий Азербайджана
15 февраля 2023 г. 19:16
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
Итальянский эксперт: Италия cтремится и дальше расширять сотрудничество с Азербайджаном
15 февраля 2023 г. 15:46
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
Азербайджан и арабские страны координируют усилия на международных платформах
15 февраля 2023 г. 13:09
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi