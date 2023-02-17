В Конье в результате обрушения крыши дома погибли семь пострадавших от землетрясения

В Конье в результате обрушения крыши дома погибли семь пострадавших от землетрясения

Семь пострадавших от землетрясения в Турции иностранных граждан погибли в результате обрушения крыши частного жилого дома в квартале Йеддилер Каратайского района Коньи.

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Семь пострадавших от землетрясения в Турции иностранных граждан погибли в результате обрушения крыши частного жилого дома в квартале Йеддилер Каратайского района Коньи. Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber. По информации, обрушение спровоцировано произошедшим в доме пожаром. В результате погибли члены двух сирийских семей, переехавших в Конью из Газыантепа после землетрясения. Еще два человека госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и бригада скорой помощи. Подпишитесь на наш Telegram канал

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