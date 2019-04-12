​В компании «Газпром Армения» обсуждается вопрос массовых сокращений

В компании "Газпром Армения" обсуждается вопрос сокращения сотрудников.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе компании.

"В настоящее время проводятся обсуждения вокруг комплексных вопросов, включая также вопрос экономии средств. В повестке еще и вопрос пересмотра штатного расписания", - уточнили в компании.

Напомним, что в последний день 2018 года стало известно о повышении Россией цены на поставляемый в Армению газ со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров на границе. Власти заявляют о продолжающихся переговорах с российской стороной и "Газпром Армения", утверждая, что повышение должно компенсироваться за счет средств компании. Временный протокол о продлении поставок газа подписан на год.