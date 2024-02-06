В Коми более 40 человек эвакуировались из загоревшейся школы

В Республике Коми из загоревшейся школы эвакуировались свыше 40 человек, включая детей.

В Республике Коми из загоревшейся школы эвакуировались свыше 40 человек, включая детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МЧС страны.

Инцидент произошел в селе Грива. Кровля учебного учреждения загорелась, и по сигналу пожарной сигнализации из здания эвакуировались 44 человека, включая 38 детей.

Пожар локализован. К тушению пожара были привлечены 18 человек и 6 единиц техники.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Информации о причинах возгорания на данный момент не поступало, прочие обстоятельства инцидента не сообщаются.