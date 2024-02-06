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В Коми более 40 человек эвакуировались из загоревшейся школы

В Коми более 40 человек эвакуировались из загоревшейся школы В Республике Коми из загоревшейся школы эвакуировались свыше 40 человек, включая детей.
В регионе
6 февраля 2024 г. 17:08
В Коми более 40 человек эвакуировались из загоревшейся школы

В Республике Коми из загоревшейся школы эвакуировались свыше 40 человек, включая детей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МЧС страны.

Инцидент произошел в селе Грива. Кровля учебного учреждения загорелась, и по сигналу пожарной сигнализации из здания эвакуировались 44 человека, включая 38 детей.

Пожар локализован. К тушению пожара были привлечены 18 человек и 6 единиц техники.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Информации о причинах возгорания на данный момент не поступало, прочие обстоятельства инцидента не сообщаются.

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Версия на английском языке Over 40 people evacuated from burning school in Komi

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