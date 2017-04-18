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    В Китае стартовал молодежный форум, посвященный наследию Шелкового пути

    В форуме принимают участие представители молодежи из стран, через которые проходил легендарный торговый путь

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Китае стартовал Международный молодежный форум, посвященный наследию Великого Шелкового пути. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, мероприятие  организовано ЮНЕСКО и Национальной комиссией Китая по делам ЮНЕСКО. В форуме принимают участие представители молодежи из стран, через которые проходил легендарный торговый путь, в том числе из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении и Грузии.

    В городах Чанша и Гуанчжоу в течение недели будут обсуждать роль молодежи в защите и сохранении культурного наследия Шелкового пути. В рамках форума, в частности, будут созданы специальные программы обучения в этой сфере и учреждены стипендии.

    Отметим, объекты Шелкового пути внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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