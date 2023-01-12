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В Кисловодске второй день подряд эвакуируют школы из-за угрозы минирования

В Кисловодске второй день подряд эвакуируют школы из-за угрозы минирования Сообщения о минировании всех школ второй день подряд поступают в Кисловодске (Ставропольский край, Россия), проводится эвакуация.
В регионе
12 января 2023 г. 11:07
В Кисловодске второй день подряд эвакуируют школы из-за угрозы минирования

Сообщения о минировании всех школ второй день подряд поступают в Кисловодске (Ставропольский край, Россия), проводится эвакуация.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Утром 12 января в Кисловодске поступили угрозы о минировании всех школ города. Полиция, МЧС, спасатели, кинологи выехали на место. Школы эвакуируют", - написал Моисеев в Telegram-канале.

По его словам, вчерашние сообщения о минировании общеобразовательных учреждений оказались ложными.

10 января в Кисловодске после проверок не подтвердилась информация о минировании банкоматов у входа на центральный рынок.

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Версия на английском языке Schools evacuated for second day in row in Russia’s Kislovodsk due to mining threat

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