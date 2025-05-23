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В Кишинеу прошел прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В Кишинеу прошел прием по случаю Дня независимости Азербайджана В столице Молдовы Кишинеу состоялся прием, организованный посольством Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости.
В регионе
23 мая 2025 г. 17:45
В Кишинеу прошел прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В столице Молдовы Кишинеу состоялся прием, организованный посольством Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии приняли участие спикер парламента Молдовы Игорь Гросу, представители посольств зарубежных стран, общественно-политические деятели, активисты диаспоры.

В своем обращении к гостям посол Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиев напомнил, что 28 мая 1918 года была основана первая в мусульманском мире демократическая республика – Азербайджанская Демократическая Республика.

"К большому сожалению, через двадцать три месяца после создания республика пала. Это еще раз показывает, что сохранить независимость труднее, чем ее обрести. Флаг, поднятый в 1918 году, был спущен в 1920 году. После этого великий лидер Гейдар Алиев впервые официально поднял и учредил этот флаг на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики. Практически с этого исторического момента начался путь к независимости", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность в 2020 и 2023 годах, но минная угроза по-прежнему сохраняется.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу поздравил азербайджанский народ.

"33 года дипломатических отношений между нашими странами характеризуются позитивной динамикой. Молдова всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - сказал политик.

Завершился вечер национальными танцами и выступлением учеников азербайджанской школы в Кишинеу.

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Версия на английском языке ФотоReception held in Chisinau on occasion of Azerbaijan's Independence Day
Версия на азербайджанском языке ФотоKişineuda Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə qəbul təşkil olunub

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