В Кыргызстане могут повторно ввести режим ЧП из-за коронавируса

Кыргызстанский штаб по борьбе с COVID-19 рассмотрит вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев.

"На данный момент ситуация очень острая в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и в Оше. Сегодня на заседании республиканского штаба будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧП и принято решение с учетом всех факторов”, - заявил замминистра. В Кыргызстане в течение нескольких дней выявляли рекордное количество новых заражений COVID-19. На сегодняшний день общее число инфицированных в республике достигло 3 954. Умерли 43 человека.Режим чрезвычайного положения, введенный в ряде районов республики вскоре после выявления первых случаев коронавируса в середине марта, был снят 10 мая. С тех пор количество инфицированных и погибших в стране выросло почти в четыре раза.