В Кыргызстане эвакуировали село из-за стычки на границе с Таджикистаном

Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном.

Как передает Report, об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе администрации Баткенской области в Кыргызстане.

"Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности", - заявил собеседник агентства. Также, по словам представителя администрации, в безопасное место были эвакуированы жители приграничного района Дахма.

Ночью в пятницу, как сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана, неизвестные закидали несколько автомашин и дом кыргызстанцев камнями. Прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. По утверждению ГПС, огонь велся со стороны Таджикистана.

Отмечается, что в настоящий момент стрельба прекратилась.

Кыргызско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.