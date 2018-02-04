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    В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на территории Киргизии в воскресенье, 4 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

    Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9,5 располагался в 586 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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