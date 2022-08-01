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В Киевской области Украины обнаружены тела 1 348 мирных жителей

В Киевской области Украины обнаружены тела 1 348 мирных жителей В Киевской области Украины пропавшими без вести все еще остаются около 300 человек.
В регионе
1 августа 2022 г. 06:30
В Киевской области Украины обнаружены тела 1 348 мирных жителей

В Киевской области Украины пропавшими без вести все еще остаются около 300 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в эфире национального телемарафона.

"Мы продолжаем поиски. На сегодняшний день мы еще не нашли около 300 человек, которые исчезли во время боевых действий в Киевской области. Еще 216 тел остаются неопознанными, но уже проведена процедура отбора ДНК", - рассказал он.

"Очень много людей сейчас удерживается на территории РФ. У нас есть свидетели, допросы. Мы надеемся, что при возможности эти люди выйдут на связь и сообщат о себе", - добавил Небитов.

Глава полиции добавил, что по состоянию на 31 июля в Киевской области найдено 1 348 тел местных жителей, погибших от действий российской армии.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Kiyev vilayətində 1 348 mülki şəxsin meyiti aşkarlanıb

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