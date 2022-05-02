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В Киевской области обнаружены тела более 1 200 гражданских лиц

В Киевской области обнаружены тела более 1 200 гражданских лиц В Киевской области уже обнаружили 1 202 гражданских, которых убили российские войска.
В регионе
2 мая 2022 г. 18:24
В Киевской области обнаружены тела более 1 200 гражданских лиц

В Киевской области уже обнаружили 1 202 гражданских, которых убили российские войска.

Как передает Report, об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов во время телемарафона.

"На сегодня уже 1 202 тела погибших наших гражданских лиц уже осмотрены следователями и переданы в судебно-медицинские учреждения для установления причин смерти. 280 тел состоянию на сейчас остаются неопознанными", - отметил Небытов и призвал граждан, которые знают о пропаже людей, сообщать в полицию.

Кроме того, по состоянию на 2 мая по области 300 человек остаются пропавшими без вести, но каждый день цифры меняются.

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