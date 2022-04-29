В Киевской области обнаружены тела 1187 человек

По состоянию на 29 апреля в Киевской области найдены тела 1 187 мирных граждан.

По состоянию на 29 апреля в Киевской области найдены тела 1 187 мирных граждан.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Уже обнаружены 1 187 наших соотечественников, мирных граждан, которые погибли от рук российской армии", - рассказал он в эфире украинского телемарафона в пятницу.

По его словам, работа по поиску погибших продолжается каждый день и "только вчера было найдено 26 тел погибших".

"200 человек остаются пропавшими без вести и относительно них пока нет никакой информации", - отметил Небитов.