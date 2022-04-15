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В Киевской области найдены тела сотен убитых украинцев

В Киевской области найдены тела сотен убитых украинцев В Киевской области по состоянию на сегодня уже найдено 900 тел мирных жителей, которые погибли в результате военных действий.
В регионе
15 апреля 2022 г. 18:29
В Киевской области найдены тела сотен убитых украинцев

В Киевской области по состоянию на сегодня уже найдено 900 тел мирных жителей, которые погибли в результате военных действий.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"С прискорбием скажу, что сегодня мы нашли и передали судмедэкспертам 900 тел погибших гражданских", - сообщил Небитов.

По его словам, из Бучи вывезено более 350 тел гражданских, убитых российскими военными.

"В Буче больше всего жертв. Мы уже вывезли из Бучи более 350 тел погибших. Вы понимаете, насколько было опасно в этом городе во время оккупации", - пояснил Небитов.

Он уточнил, что речь идет о телах, вывезенных со всех ранее оккупированных территорий Киевской области.

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Версия на азербайджанском языке Polis rəisi: "İndiyədək Kiyev vilayətində 900-dən çox dinc sakinin meyiti tapılıb"

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