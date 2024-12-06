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В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы

В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы
В регионе
6 декабря 2024 г. 17:22
В Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы

В столице Украины Киеве заложена Аллея азербайджано-украинской дружбы.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, создание аллеи состоялось в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в нашей стране.

В акции по посадке деревьев, организованной посольством Азербайджана в Украине и Киевской городской администрацией в парке "Наталка", приняли участие председатель комитета по экологической политике и природопользованию Верховной Рады Украины Олег Бондаренко, заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, представители азербайджанской диаспоры.

Выступая перед акцией по посадке деревьев, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев отметил, что сегодняшняя акция демонстрирует важность совместной деятельности по защите окружающей среды.

"Зеленые города являются символом жизни, здоровья и устойчивого развития. Для Азербайджана этот год имеет особое значение в контексте экологических инициатив", - сказал он.

На мероприятии была подчеркнута важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата. "Этот проект реализуется в рамках объявления 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в соответствии с распоряжением президента Азербайджана. Наше участие в мероприятии - еще один шаг на пути к достижению этих целей. Мы уверены, что наше сотрудничество станет важным вкладом в улучшение экологической ситуации в Киеве и еще одним символом крепкой дружбы между Азербайджаном и Украиной", - добавил посол.

Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, выразив благодарность азербайджанскому государству за проект, отметил в своем выступлении, что создание аллеи является ярким примером дружественных отношений между двумя странами. "Азербайджанское государство вносит свой вклад в зеленый мир и в Украине", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Azərbaycan-Ukrayna dostluq xiyabanı salınıb

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