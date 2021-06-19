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В Киеве задержан армянский криминальный авторитет по прозвищу "Дед"

В Киеве задержан армянский криминальный авторитет по прозвищу "Дед" Национальная полиция Украины задержала в Киеве незаконно прибывшего в страну гражданина Армении, объявленного в розыск и замешанного в ряде преступлений.
В регионе
19 июня 2021 г. 14:43
В Киеве задержан армянский криминальный авторитет по прозвищу Дед

Национальная полиция Украины задержала в Киеве незаконно прибывшего в страну гражданина Армении, объявленного в розыск и замешанного в ряде преступлений.

Как сообщили Восточноевропейскому бюро Report в Управлении полиции города Киев, задержанный - 56-летний армянский криминальный авторитет по прозвищу "Дед".

В июле 2020-го года решением Киевского городского суда был наложен 15-летний запрет на въезд криминального авторитета в страну. Несмотря на это, он въехал в страну незаконно.

По факту ведется расследование.

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Версия на английском языке ФотоArmenian criminal illegally entering Ukraine detained in Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə Ukraynaya qanunsuz gələn erməni kriminal avtoritet saxlanılıb

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