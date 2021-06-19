В Киеве задержан армянский криминальный авторитет по прозвищу "Дед"

Национальная полиция Украины задержала в Киеве незаконно прибывшего в страну гражданина Армении, объявленного в розыск и замешанного в ряде преступлений.

Национальная полиция Украины задержала в Киеве незаконно прибывшего в страну гражданина Армении, объявленного в розыск и замешанного в ряде преступлений.

Как сообщили Восточноевропейскому бюро Report в Управлении полиции города Киев, задержанный - 56-летний армянский криминальный авторитет по прозвищу "Дед".

В июле 2020-го года решением Киевского городского суда был наложен 15-летний запрет на въезд криминального авторитета в страну. Несмотря на это, он въехал в страну незаконно.

По факту ведется расследование.