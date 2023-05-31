В Киеве задержали 9 человек за публикацию в соцсетях видео работы сил ПВО

Правоохранительные органы Украины разоблачили 9 жителей Киева, показавших в соцсетях работу сил противовоздушной обороны (ПВО) во время массированных атак со стороны ВС РФ. Среди них 7 женщин, 2 мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

Правоохранительные органы Украины разоблачили 9 жителей Киева, показавших в соцсетях работу сил противовоздушной обороны (ПВО) во время массированных атак со стороны ВС РФ. Среди них 7 женщин, 2 мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в городской полиции.

Полиция установила, что "блогеры" снимали на камеру работу сил ПВО во время атак, затем делились видео в социальных сетях. Таким образом они раскрыли специфику противовоздушной обороны.

Их доставили в отделения полиции для дачи показаний. Затем нарушителей передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, в ходе ночной атаки ВС РФ 16 мая несколько "блогеров" в Киеве сняли и опубликовали в сети работу сил ПВО. СБУ уже разоблачила 6 человек, причастных к данному факту.