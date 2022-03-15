О нас
Аудио новости

В Киеве вводят комендантский час почти на двое суток

В Киеве вводят комендантский час почти на двое суток В Киеве вводят комендантский час с сегодняшнего вечера до утра четверга.
В регионе
15 марта 2022 г. 13:39
В Киеве вводят комендантский час почти на двое суток

В Киеве вводят комендантский час с сегодняшнего вечера до утра четверга.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - комендантский час в Киеве. Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", - отметил Кличко.

Он призвал киевлян подготовиться к пребыванию дома в течение двух суток, по сигналу тревоги - в укрытии.

Ранее сообщалось, что под обстрел в Киеве сегодня попали несколько многоэтажек, а также частный дом на Осокорках.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Kyiv mayor extends curfew 
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə 2 sutkalıq komendant rejimi tətbiq olunacaq

Другие новости из категории

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Украине
15 марта 2022 г. 13:42
Вахдет Султан–заде: Сердар Бердымухамедов продолжит вести народ Туркменистана к высоким целям
Вахдет Султан–заде: Сердар Бердымухамедов продолжит вести народ Туркменистана к высоким целям
15 марта 2022 г. 13:02
Южная Корея отправит в Украину нелетальное военное снаряжение на 800 тыс. долларов
Южная Корея отправит в Украину нелетальное военное снаряжение на 800 тыс. долларов
15 марта 2022 г. 12:44
Генпрокуратура Украины: В стране погибли 97 детей, более сотни ранены
Генпрокуратура Украины: В стране погибли 97 детей, более сотни ранены
15 марта 2022 г. 12:25
В ходе спецоперации в населенном азербайджанцами поселке Тбилиси задержаны 22 человека
В ходе спецоперации в населенном азербайджанцами поселке Тбилиси задержаны 22 человека
15 марта 2022 г. 12:20
В России за сутки COVID-19 заразились почти 37 тыс. человек
В России за сутки COVID-19 заразились почти 37 тыс. человек
15 марта 2022 г. 12:13
Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве
Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве
15 марта 2022 г. 11:48
Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским
Премьеры Польши, Чехии и Словении приедут в Киев на переговоры с Зеленским
15 марта 2022 г. 11:36
Минобороны: Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область
Минобороны: Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область
15 марта 2022 г. 11:28
Генштаб ВСУ назвал общие потери российских войск с начала боевых действий
Генштаб ВСУ назвал общие потери российских войск с начала боевых действий
15 марта 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi