В Киеве возобновили работу уже 55 диппредставительств

Дипломатические представительства 55 стран возобновили деятельность в столице Украины Киеве.

Дипломатические представительства 55 стран возобновили деятельность в столице Украины Киеве.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Уже 55 дипломатических представительств возобновили работу", - сказал он в своем видеообращении.

В среду президент принял верительные грамоты у послов Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании. На встрече с дипломатами Зеленский подчеркнул важность полноценной работы диппредставительств и пригласил иностранных партнеров в Украину. При этом глава государства заявил, что Киев гарантирует их безопасность.

В мае Зеленский отмечал, что 37 посольств возобновили свою работу в Украине.