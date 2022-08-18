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В Киеве возобновили работу уже 55 диппредставительств

В Киеве возобновили работу уже 55 диппредставительств Дипломатические представительства 55 стран возобновили деятельность в столице Украины Киеве.
В регионе
18 августа 2022 г. 04:39
В Киеве возобновили работу уже 55 диппредставительств

Дипломатические представительства 55 стран возобновили деятельность в столице Украины Киеве.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Уже 55 дипломатических представительств возобновили работу", - сказал он в своем видеообращении.

В среду президент принял верительные грамоты у послов Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании. На встрече с дипломатами Зеленский подчеркнул важность полноценной работы диппредставительств и пригласил иностранных партнеров в Украину. При этом глава государства заявил, что Киев гарантирует их безопасность.

В мае Зеленский отмечал, что 37 посольств возобновили свою работу в Украине.

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