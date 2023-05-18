О нас

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
В регионе
18 мая 2023 г. 07:03
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как передает Report, во время воздушной тревоги в Киеве сработала ПВО. Городские власти сообщили о взрывах в нескольких районах столицы.

Так, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока уточняются.

Взрыв прогремел в Деснянском районе города. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания. Все необходимые службы работают на месте.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил о возгорании в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе, а также о взрывах в Днепровском районе.

"Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги", - предупредил Кличко.

Данные о пострадавших пока отсутствуют.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kiyevin üç rayonunda partlayış olub

Самое читаемое

На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Представители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
ВидеоПредставители СМИ Азербайджана: Необходимо улучшить осведомленность в Украине об Азербайджане
12 мая 2023 г. 21:22
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ
13 мая 2023 г. 11:25
В штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
ФотоВ штабе ВВС Азербайджана состоялась церемония первого выпуска курса повышения квалификации
13 мая 2023 г. 16:46
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
Минобороны: Армения концентрирует на границе дополнительные силы, создавая почву для провокаций
Минобороны: Армения концентрирует на границе дополнительные силы, создавая почву для провокаций
11 мая 2023 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi