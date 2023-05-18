В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Как передает Report, во время воздушной тревоги в Киеве сработала ПВО. Городские власти сообщили о взрывах в нескольких районах столицы.
Так, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока уточняются.
Взрыв прогремел в Деснянском районе города. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания. Все необходимые службы работают на месте.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил о возгорании в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе, а также о взрывах в Днепровском районе.
"Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги", - предупредил Кличко.
Данные о пострадавших пока отсутствуют.