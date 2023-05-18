В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Как передает Report, во время воздушной тревоги в Киеве сработала ПВО. Городские власти сообщили о взрывах в нескольких районах столицы.

Так, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока уточняются.

Взрыв прогремел в Деснянском районе города. В результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания. Все необходимые службы работают на месте.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил о возгорании в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе, а также о взрывах в Днепровском районе.

"Атака на столицу продолжается. Не оставляйте укрытий во время воздушной тревоги", - предупредил Кличко.

Данные о пострадавших пока отсутствуют.