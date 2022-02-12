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В Киеве утвердили план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации

В Киеве утвердили план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России на территорию Украины.
В регионе
12 февраля 2022 г. 12:16
В Киеве утвердили план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации

В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России на территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации - на уровне КГГА (Киевская городская государственная администрация) и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что городские службы делают все возможное для безопасности граждан в условиях чрезвычайной ситуации.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысяч личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева", - сообщил Кличко.

По его словам, за последние несколько лет в городе втрое выросло количество мест, предназначенных для бомбоубежищ.

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи соответствующих укрытий, то на сегодня увеличили их количество втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ", - заявил он.

Сейчас также проводится работа с различными заведениями: медучреждениями, школами и садами, учреждениями социальной защиты и другими. Разработаны инструкции, как действовать каждому из них, учитывая специфику их работы.

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Версия на азербайджанском языке Kiyev fövqəladə vəziyyət zamanı təxliyə planını təsdiqləyib
Версия на английском языке Kyiv approves evacuation plan in case of an emergency

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