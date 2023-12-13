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В Киеве от падения обломков сбитых ракет пострадали 25 человек

В Киеве от падения обломков сбитых ракет пострадали 25 человек Сегодня ночью российская армия ракетами атаковала Киев.
В регионе
13 декабря 2023 г. 06:55
В Киеве от падения обломков сбитых ракет пострадали 25 человек

Сегодня ночью российская армия ракетами атаковала Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в результате в нескольких районах столицы возникли пожары. Пострадали более 20 человек.

В Днепровском районе обломки ракет повредили фасад жилого дома, произошло возгорание на 7 этаже. Жителей эвакуировали.

"Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла в результате выбитых взрывной волной окон", - говорится в сообщении КГВА (Киевская городская военная администрация).

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе 25 пострадавших. 13 из них были госпитализированы, еще 12 получили помощь медиков на месте.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə vurulmuş raketlərin qalıqları şəhərə düşüb, yaralılar var

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