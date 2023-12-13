В Киеве от падения обломков сбитых ракет пострадали 25 человек

Сегодня ночью российская армия ракетами атаковала Киев.

Сегодня ночью российская армия ракетами атаковала Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в результате в нескольких районах столицы возникли пожары. Пострадали более 20 человек.

В Днепровском районе обломки ракет повредили фасад жилого дома, произошло возгорание на 7 этаже. Жителей эвакуировали.

"Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла в результате выбитых взрывной волной окон", - говорится в сообщении КГВА (Киевская городская военная администрация).

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе 25 пострадавших. 13 из них были госпитализированы, еще 12 получили помощь медиков на месте.