В Киеве от падения обломков сбитых ракет пострадали 25 человек

Сегодня ночью российская армия ракетами атаковала Киев.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в результате в нескольких районах столицы возникли пожары. Пострадали более 20 человек.
В Днепровском районе обломки ракет повредили фасад жилого дома, произошло возгорание на 7 этаже. Жителей эвакуировали.
"Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла в результате выбитых взрывной волной окон", - говорится в сообщении КГВА (Киевская городская военная администрация).
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском районе 25 пострадавших. 13 из них были госпитализированы, еще 12 получили помощь медиков на месте.