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В Киеве среди пострадавших в результате атаки беспилотников есть азербайджанцы

В Киеве среди пострадавших в результате атаки беспилотников есть азербайджанцы Киев (Украина) вчера ночью подвергся очередной атаке беспилотников. В числе пострадавших есть также азербайджанцы. Их домам нанесен серьезный ущерб. К счастью, в момент атаки наших соотечественников не было дома и поэтому обошлось без жертв. Тем не менее,
В регионе
22 декабря 2023 г. 14:47
В Киеве среди пострадавших в результате атаки беспилотников есть азербайджанцы

Киев (Украина) вчера ночью подвергся очередной атаке беспилотников. В числе пострадавших есть также азербайджанцы. Их домам нанесен серьезный ущерб. К счастью, в момент атаки наших соотечественников не было дома и поэтому обошлось без жертв. Тем не менее, в целом жертвы среди мирного населения имеются.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, это уже третье нападение на столицу Украины за последние шесть дней и пятое за декабрь.

"Россия атакует дронами Shahed иранского производства. Они нацелены на инфраструктуру и жилые кварталы. Один из дронов стал причиной разрушений в Соломенском районе Киева. На верхних трех этажах многоэтажного жилого дома произошел пожар, а еще на трех этажах были выбиты окна".

Шаманов добавил, что, по предварительной информации, два человека получили травмы различной степени тяжести, один госпитализирован.

"Части дрона упали в Дарницкой области и стали причиной пожара в двухэтажном частном доме. В Голосеевском районе также упали части дрона, к счастью, пострадавших нет", - добавил он.

Сотрудник Report подготовил фоторепортаж с места события.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijanis among those who suffered in drone attack in Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevə dron hücumu zamanı zərərçəkənlər arasında soydaşlarımız da var - FOTOREPORTAJ

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