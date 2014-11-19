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    В Киеве состоялось заседание Совета национальных координаторов ГУАМ

    СНК рекомендовал СМИД ГУАМ принять решение о передаче председательства Украине

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 18-19 ноября  в Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 32-е заседание Совета Национальных координаторов ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в заседании приняли участие представители МИД всех стран-членов организации, в том числе  начальник управления региональной безопасности министерства иностранных дел Азербайджана Т.Мусаев.

    СНК принял во внимание информацию председательствующей стороны о проведенной работе по продвижению проекта Резолюции «Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития».

    СНК выразил благодарность молдавской стороне за успешное председательство и рекомендовал СМИД принять решение о передаче Украине председательства в организации.

    СНК обсудил комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области осуществления проекта по криптографической защите информации и расширению инфраструктуры Виртуального центра ГУАМ и энергетики.

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