В Киеве состоялось заседание Совета национальных координаторов ГУАМ

СНК принял во внимание информацию председательствующей стороны о проведенной работе по продвижению проекта Резолюции «Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития».
СНК выразил благодарность молдавской стороне за успешное председательство и рекомендовал СМИД принять решение о передаче Украине председательства в организации.
СНК обсудил комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области осуществления проекта по криптографической защите информации и расширению инфраструктуры Виртуального центра ГУАМ и энергетики.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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