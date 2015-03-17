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    В Киеве состоялось заседание рабочей подгруппы по правовой статистике ГУАМ

    Делегации обсудили некоторые актуальные проблемы международного сотрудничества

    Баку. 17 марта. REPORT. AZ/ 16-17 марта в Секретариате ГУАМ в Киеве под председательством грузинской стороны состоялось 6-е заседание Рабочей подгруппы по правовой статистике. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в заседании приняли участие представители всех государств – членов организации.

    В соответствии с повесткой дня заседания, делегации обсудили некоторые актуальные проблемы международного сотрудничества правоохранительных органов государств-членов организации.

    Следующее заседание Подгруппы состоится в марте 2016 года.

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