В Киеве с 28 марта в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс

Образовательный процесс будет возобновлен в Киеве с 28 марта в дистанционном формате.

Образовательный процесс будет возобновлен в Киеве с 28 марта в дистанционном формате.

Как передает Report, об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"28 марта в Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс. С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цель дистанционного обучения во время войны – не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение. "Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий. Акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторение", - говорится в сообщении.