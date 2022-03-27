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В Киеве с 28 марта в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс

В Киеве с 28 марта в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс Образовательный процесс будет возобновлен в Киеве с 28 марта в дистанционном формате.
В регионе
27 марта 2022 г. 13:13
В Киеве с 28 марта в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс

Образовательный процесс будет возобновлен в Киеве с 28 марта в дистанционном формате.

Как передает Report, об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"28 марта в Киеве в дистанционном формате возобновляется образовательный процесс. С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цель дистанционного обучения во время войны – не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение. "Оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями – без негативных оценок и домашних заданий. Акцент будет сделан не только на изучении нового материала, но и на повторение", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə martın 28-dən tədris prosesi bərpa olunur
Версия на английском языке Kyiv to resume education on March 28 to support children

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