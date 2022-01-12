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В Киеве разрешили задержать экс-президента Порошенко для доставки в суд

В Киеве разрешили задержать экс-президента Порошенко для доставки в суд Суд в Киеве разрешил задержать экс-президента Петра Порошенко для доставки в суд для избрания ему меры пресечения.
В регионе
12 января 2022 г. 16:42
В Киеве разрешили задержать экс-президента Порошенко для доставки в суд

Суд в Киеве разрешил задержать экс-президента Петра Порошенко для доставки в суд для избрания ему меры пресечения.

Как передает Report, об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

По его словам, защита бывшего президента Украины не видит оснований для принудительной доставки клиента в суд сразу по возвращении его на родину 17 января, заявляя, что тот готов добровольно участвовать в слушании.

"Никаких оснований для принудительной доставки в суд или его задержания не существует, так как он [Порошенко] находился за пределами Украины и готов добровольно появиться в суде", - заверил адвокат. Он добавил, что экс-президент готов прибыть в суд в день возвращения на родину 17 января.

Адвокат также напомнил, что ранее были выданы постановление о задержании Порошенко с целью доставки в суд по делу о государственной измене, а также ходатайство о применении к нему меры пресечения. Украинские СМИ сообщали, что офис генпрокурора подготовил ходатайство в суд, в котором просит арестовать политика с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около 37 млн долларов США).

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Версия на английском языке Kyiv court allows to detain ex-President Poroshenko

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