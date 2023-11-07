В Киеве прошло мероприятие, посвященное роли города Шуша в украинско-азербайджанском диалоге

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвященное роли культурной столицы Азербайджана — города Шуша и выдающихся шушинцев в развитии украинско-азербайджанских отношений.

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвященное роли культурной столицы Азербайджана — города Шуша и выдающихся шушинцев в развитии украинско-азербайджанских отношений.

Как сообщает Report, организатором выступил Украино-тюркский Центр. Мероприятие было приурочено ко Дню города Шуша и Дню Победы Азербайджана.

Было отмечено, что международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ провозгласила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Народный депутат Украины, соучредитель центра Сергей Нагорняк рассказал о значимости Победы Азербайджана в 44-дневной войне и деоккупации территорий.

"Восстановление суверенитета Азербайджана — это важное событие и для Украины, которая всегда была на стороне Азербайджана в оценке Карабахского конфликта. Мы всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана, и я думаю, что победа в 44-дневной войне — очень важный прецедент торжества справедливости. На деоккупированные территории возвращается жизнь, возвращаются азербайджанцы, восстанавливается, в том числе, и культурный, литературный процесс. Конечно, это влияет и на украинско-азербайджанский диалог. Важно актуализировать информацию про связи Украины с Шушой, про роль выдающихся шушинцев в общественной жизни Украинской Державы, Украинской Народной Республики. Культура памяти делает отношения между нашими странами еще более прочными и развивает новые грани диалога", — отметил Сергей Нагорняк.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев рассказал о важности города Шуша для азербайджанского народа, о древней истории города, а также культурных истоках, которыми славится Шуша. "Сегодняшнее мероприятие о Шуше проходит накануне важного дня в истории современного Азербайджана — 8 ноября, когда мы с гордостью будем праздновать День Победы Азербайджана. Именно 8 ноября 2020 года славные Вооруженные силы Азербайджана освободили Шушу от почти 30-летней армянской оккупации. Освобождение города сыграло решающую роль в капитуляции Армении. Вы можете спросить, почему Шуша так важна для Азербайджана и что она означает для народа? Исторически и традиционно Шуша всегда была колыбелью истории, культуры и искусства Азербайджана. Шуша – источник духовного вдохновения для каждого азербайджанца. Не случайно Шуша уже была объявлена культурной столицей Азербайджана вскоре после ее освобождения, а 2022 год был объявлен президентом Азербайджана "Годом города Шуша", поскольку мы праздновали его 270-летие. Международная организация тюркской культуры TURKSOY объявила Шушу культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Этот факт показывает значение города не только для истории и культуры Азербайджана, но и для всей тюркской цивилизации", - рассказал Сеймур Мардалиев.

Известный украинский историк-азербайджанист, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик рассказал о выдающихся шушинцах, которые сыграли важную роль в развитии отношений между нашими странами — первом после Азербайджанской Демократической Республике в Украинской Державе Юсифе Везире Чеменземинли и первом дипломатическом представителе АДР в Украинской Державе Джалиле Садыхове.

По словам Олега Купчика, про Карабах и Шушу в Украине знали как минимум в начале прошлого века благодаря тому, что несколько сотен студентов-азербайджанцев тогда получали образование в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.

Было зачитано письмо от председателя исполнительной власти Шушинского района Байрама Сафарова участникам мероприятия, в котором он поблагодарил за внимание к городу Шуша, его культуре и истории.

В рамках мероприятия выступил известный музыкант-виртуоз, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, участник группы "Хорея Козацька" Максым Бережнюк, который исполнил мелодию Sen gelmez oldun на азербайджанском инструменте "балабан", музыку к песне Galadan Galaya на инструменте "ней", и музыку Üç telli durna на украинском инструменте "сопилка".

Бандуристка Марына Вишневская исполнила мелодию к песне "Сары гялин" и "Ноктюрн" Фикрета Амирова.

Модератором мероприятия была куратор украинско-тюркских проектов Марына Гончарук, которая представила информацию про роль города Шуша в развитии культуры и искусства, а также вклад выдающихся шушинцев в развитие общественно-политического сектора в Азербайджане и дипломатии.

Была представлена информация про роль в культуре и истории Азербайджана выдающегося визиря Карабахского ханства, поэта Моллы Панаха Вагифа. Студентка института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Витязь и молодежный активист Роман Попов продекламировали стихи Вагифа в переводе на украинский язык, а азербайджанец Эмиль Мусаев — в оригинале.

Участникам мероприятия был представлен видеоролик о фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше, в котором принимают участие и участники из Украины.

С заключительным словом выступила заведующая Киевской библиотекой имени Самеда Вургуна Лариса Комарова, которая рассказала о роли библиотеки в украинско-азербайджанском диалоге и пригласила к дальнейшему сотрудничеству и проведению новых мероприятий. Для гостей также была представлена выставка литературы про Шушу.

На мероприятии присутствовали посол Кыргызской Республики в Украине Идрис Кадыркулов, временно поверенный в делах посольства Казахстана в Украине Аслан Алибеков, первый секретарь посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев, второй секретарь посольства Азербайджана в Украине Вилаят Шукур-заде, профессор кафедры тюркской филологии, декан факультета восточной и славянской филологии Киевского национального лингвистического университета Сергей Сорокин, директор Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета Интигам Шихизаде, преподаватель кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Тарас Лысенко, заведующий кафедрой международной журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко, доктор политических наук Виталий Терещук, поэты, студенты киевских университетов.