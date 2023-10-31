В Киеве прошла конференция, посвященная 100-летию Гейдара Алиева

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко прошел семинар "100-летие Гейдара Алиева. Его роль в укреплении азербайджано-украинских дружественных связей”.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко прошел семинар "100-летие Гейдара Алиева. Его роль в укреплении азербайджано-украинских дружественных связей”.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Украине по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, участвовали депутаты Верховной Рады, послы зарубежных стран в Украине, руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, общественно-политические деятели.

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров рассказал, что основа современных отношений между Азербайджаном и Украиной была заложена именно во время президентства Гейдара Алиева: "Он оставил после себя достойного преемника - президента Ильхама Алиева, благодаря которому была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Азербайджан сейчас имеет высокий международный авторитет. Основой этих успехов стало умелое руководство страной, продуманная внутренняя и внешняя политика. Президент Ильхам Алиев оправдал доверие своего отца и всего азербайджанского народа”.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, выступая, отметил, что проведение этого мероприятия в столь престижном учебном заведении является очередным проявлением искреннего уважения к памяти общенационального лидера, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева: "Он пришел к власти в Азербайджане в 1993 году, в трудное время, когда в результате военной агрессии Армении и оккупации азербайджанских земель, давления извне и внутренних распрей Азербайджан столкнулся с большими испытаниями для своей государственности. Гейдар Алиев благодаря своей мудрости и железной воле сумел спасти Азербайджан, проложил путь к устойчивому развитию народа, впоследствии добился больших успехов в политической и социальной сфере".

С. Мардалиев отметил, что Гейдар Алиев золотыми буквами вписал свое имя в историю Азербайджана: "Всесторонние реформы, проведенные Гейдаром Алиевым, превратили Азербайджан в современную и динамично развивающуюся сильную и самодостаточную страну. Несомненно, самым большим желанием Гейдара Алиева было восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Его мечта сбылась в 2020 году, когда в результате Второй Карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и освободил свои территории от 30-летней оккупации, а месяц назад восстановил полный суверенитет над международно признанными территориями. Сегодня трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается в каждом уголке Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает политику стратегического партнерства между двумя странами, заложенную великим лидером Гейдаром Алиевым”.

Затем был показан фильм о великом лидере.

Депутат Верховной Рады Украины, сопредседатель украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Валерий Колюх отметил, что, благодаря успешной внешней политике Азербайджан является стратегическим партнером многих государств, особенно Украины: "Тесные дружеские отношения между Азербайджаном и Украиной сложились задолго до официального установления дипломатических отношений Киева и Баку. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев всегда относился к народу Украины с особым теплом и вниманием. Будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР, он много сделал для Украины. Он оказал помощь в строительстве ряда крупных промышленных предприятий, заводов, культурно-спортивных комплексов в Украине”.

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса, сопредседатель украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Камран Байрамов, депутат Верховной Рады Украины Александр Мережко, посол Украины в Азербайджане в 1997-2004 годах Борис Алексенко, директор Института всемирной истории Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук Андрей Кудряченко и другие.

В конце была сделана фотография на память.