В Киеве произошла стрельба, трое раненых

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Киеве на Вокзальной площади утром в четверг, 10 августа, вследствие конфликта двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия, ранив троих человек.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом информирует отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Пострадавшие были госпитализированы с ранениями ног и рук. Нападавшие скрылись.

На месте стрельбы работают наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы районного и Главного управления Нацполиции Киева. Выясняются обстоятельства произошедшего.