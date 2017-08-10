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    В Киеве произошла стрельба, трое раненых

    ​На месте стрельбы работают наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы районного и Главного управления Нацполиции Киева

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Киеве на Вокзальной площади утром в четверг, 10 августа, вследствие конфликта двое неизвестных открыли огонь из травматического оружия, ранив троих человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом информирует отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве.

    Пострадавшие были госпитализированы с ранениями ног и рук. Нападавшие скрылись.

    На месте стрельбы работают наряды патрульной полиции и следственно-оперативные группы районного и Главного управления Нацполиции Киева. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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