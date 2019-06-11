В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где сегодня начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Конституционный суд Украины сегодня начнет рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Зеленский заявил, что приедет на заседание.Участники акции полагают, что, решив распустить Верховную раду, президент Украины грубо нарушил Конституцию. Митингующие развернули перед зданием КС огромный флаг Украины.Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде.