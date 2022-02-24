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В Киеве проезд в метро и всем общественном транспорте сделали бесплатным

В Киеве проезд в метро и всем общественном транспорте сделали бесплатным В Киеве метрополитен начал бесплатно впускать пассажиров.
В регионе
24 февраля 2022 г. 11:48
В Киеве проезд в метро и всем общественном транспорте сделали бесплатным

В Киеве метрополитен начал бесплатно впускать пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

"Метрополитен перешел в бесплатный режим работы для пассажиров", - говорится в сообщении.

В то же время, сказано, что метро работает в обычном графике.

Также ввели бесплатный проезд на всем коммунальном транспорте Киева.

"В настоящее время отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно", - сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevdə metro və ictimai nəqliyyat pulsuz olub
Версия на английском языке Kyiv makes metro, public transport free of charge

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