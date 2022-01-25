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В Киеве предприниматели пытаются прорваться в здание Верховной рады

В Киеве предприниматели пытаются прорваться в здание Верховной рады В Киеве участники митинга предпринимателей пытаются силой прорваться в здание Верховной рады, чтобы поговорить с депутатами, однако им препятствуют в этом сотрудники силовых структур.
В регионе
25 января 2022 г. 17:30
В Киеве предприниматели пытаются прорваться в здание Верховной рады
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В Киеве участники митинга предпринимателей пытаются силой прорваться в здание Верховной рады, чтобы поговорить с депутатами, однако им препятствуют в этом сотрудники силовых структур.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Протестующих сдерживает кордон полиции, началась давка. Митингующие заявили, что если к ним не выйдут депутаты, то они будут пытаться штурмовать парламент. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие и задержанные.

Ранее несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания Верховной рады, требуя принять законы, которые упростят их работу. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.

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Версия на английском языке Entrepreneurs in Kyiv trying to break into Verkhovna Rada building

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