В Киеве предприниматели пытаются прорваться в здание Верховной рады

В Киеве участники митинга предпринимателей пытаются силой прорваться в здание Верховной рады, чтобы поговорить с депутатами, однако им препятствуют в этом сотрудники силовых структур.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
Протестующих сдерживает кордон полиции, началась давка. Митингующие заявили, что если к ним не выйдут депутаты, то они будут пытаться штурмовать парламент. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие и задержанные.
Ранее несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания Верховной рады, требуя принять законы, которые упростят их работу. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.