В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого замглавы Министерства здравоохранения Сергея Дуброва. Их задержали при попытке приобрести оружие.

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого замглавы Министерства здравоохранения Сергея Дуброва. Их задержали при попытке приобрести оружие.

Как передает Report, об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным Национальной полиции Украины, задержанными оказались двое жителей Киевской области. В течение нескольких месяцев оба следили за распорядком дня и передвижением Дуброва. В частности снимали квартиру в том же жилом комплексе, регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными, а также посещали тир.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 УК Украины - приготовка к умышленному убийству. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.