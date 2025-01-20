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В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава

В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого замглавы Министерства здравоохранения Сергея Дуброва. Их задержали при попытке приобрести оружие.
В регионе
20 января 2025 г. 12:53
В Киеве предотвратили покушение на первого заместителя главы Минздрава

В Киеве разоблачили мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого замглавы Министерства здравоохранения Сергея Дуброва. Их задержали при попытке приобрести оружие.

Как передает Report, об этом сообщил РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным Национальной полиции Украины, задержанными оказались двое жителей Киевской области. В течение нескольких месяцев оба следили за распорядком дня и передвижением Дуброва. В частности снимали квартиру в том же жилом комплексе, регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными, а также посещали тир.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 УК Украины - приготовка к умышленному убийству. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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