В Киеве повреждены или полностью разрушены 208 зданий

С начала полномасштабных боевых действий со стороны РФ в Киеве повреждены или полностью разрушены 208 жилых домов.

С начала полномасштабных боевых действий со стороны РФ в Киеве повреждены или полностью разрушены 208 жилых домов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской администрации.

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждены или разрушены 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом, а также 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.