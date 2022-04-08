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В Киеве повреждены или полностью разрушены 208 зданий

В Киеве повреждены или полностью разрушены 208 зданий С начала полномасштабных боевых действий со стороны РФ в Киеве повреждены или полностью разрушены 208 жилых домов.
В регионе
8 апреля 2022 г. 11:50
В Киеве повреждены или полностью разрушены 208 зданий

С начала полномасштабных боевых действий со стороны РФ в Киеве повреждены или полностью разрушены 208 жилых домов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской администрации.

"В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждены или разрушены 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом, а также 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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