В Киеве объявлен день траура по погибшим из-за атак ВС РФ

Сегодня в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВС России.

Сегодня в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВС России.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Будут приспущены все флаги и запрещены любые развлекательные мероприятия.

Общее число погибших возросло до 27 человек, среди которых четыре ребенка. Всего пострадали 117 человек пострадали.

"До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что 8 июля ВС РФ подвергли атакам разные города Украины - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.