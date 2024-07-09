О нас

В Киеве объявлен день траура по погибшим из-за атак ВС РФ

В Киеве объявлен день траура по погибшим из-за атак ВС РФ Сегодня в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВС России.
В регионе
9 июля 2024 г. 10:01
В Киеве объявлен день траура по погибшим из-за атак ВС РФ

Сегодня в Киеве объявлен день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВС России.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Будут приспущены все флаги и запрещены любые развлекательные мероприятия.

Общее число погибших возросло до 27 человек, среди которых четыре ребенка. Всего пострадали 117 человек пострадали.

"До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что 8 июля ВС РФ подвергли атакам разные города Украины - Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine mourns after day of Russian air strikes
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə matəm elan edilib

Другие новости из категории

Зеленский: Из-за ракетных атак в Украине погибли 37 человек
Зеленский: Из-за ракетных атак в Украине погибли 37 человек
9 июля 2024 г. 09:49
Президент Турции отправился с визитом в Вашингтон
Президент Турции отправился с визитом в Вашингтон
9 июля 2024 г. 09:23
В ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти
В ходе визита Моди в РФ будет обсуждаться долгосрочное соглашение по нефти
9 июля 2024 г. 09:08
Уровень бедности в селах Армении по-прежнему высок
Уровень бедности в селах Армении по-прежнему высок
9 июля 2024 г. 01:28
Глава USAID прибыла в Армению
Глава USAID прибыла в Армению
8 июля 2024 г. 23:23
Основанная экс-президентом Грузии партия создала новое объединение перед парламентскими выборами
Основанная экс-президентом Грузии партия создала новое объединение перед парламентскими выборами
8 июля 2024 г. 22:56
США пересматривают все программы сотрудничества с Грузией
США пересматривают все программы сотрудничества с Грузией
8 июля 2024 г. 21:30
Подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме
Подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме
8 июля 2024 г. 19:59
США могут передать Армении средства от продажи конфискованного имущества экс-министра Хачатряна
США могут передать Армении средства от продажи конфискованного имущества экс-министра Хачатряна
8 июля 2024 г. 19:52
В аэропорту Молдовы задержан иностранец, подозреваемый в терроризме
В аэропорту Молдовы задержан иностранец, подозреваемый в терроризме
8 июля 2024 г. 19:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi