В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении городской военной администрации.
Жителей попросили срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.
Как сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, около 10 объектов критической инфраструктуры страны были поражены ударами ВС РФ.
Отмечается, что в том числе были повреждены 18 жилых домов.