В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога.

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении городской военной администрации.

Жителей попросили срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.

Ранее воздушная тревога прозвучала в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

Как сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, около 10 объектов критической инфраструктуры страны были поражены ударами ВС РФ.

Отмечается, что в том числе были повреждены 18 жилых домов.